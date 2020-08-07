أول تعليق إيراني على استقالة برايان هوك

قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، إن استقالة المبعوث الأمريكي المختص بالملف الإيراني برايان هوك، لن تغير من السياسة الأمريكية تجاه طهران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم الجمعة، عن مير يوسفي قوله، إن ”طهران لا تهتم بالمسؤول الذي ينفذ سياسة واشنطن تجاه إيران“، مضيفا: ”نحن لا نعتبر رحيل برايان هوك تغييرا في اللعبة“.

ووصف مير يوسفي سياسة الضغط القصوى الأمريكية ضد إيران بالقاتلة ، مبينا: ”رحيل هوك لا يقلقنا ولا ينبغي أن نفكر في تغيير اللعبة“.

وكان برايان هوك يقود الخط المتشدد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن ”هوك قرر الاستقالة والعودة إلى العمل في القطاع الخاص“، مضيفا: ”إن هوك أنجز نتائج تاريخية في التصدي للنظام الإيراني“.

وسيحل إليوت أبرامز (72 عاما) مكان برايان هوك، وهو جمهوري مخضرم في السياسة الخارجية، وكان يشغل منصب الممثل الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، وقاد نهجا صارما بهدف الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان أبرامز يتعامل مؤخرا مع المخاوف الأمريكية المتعلقة بتنامي التحالف بين إيران وفنزويلا، وكلتيهما في أوبك وتخضعان لعقوبات أمريكية قاسية.





