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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 07 آب 2020 01:26 م

الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية

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الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية


طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية ، الحكومة  ووزارة الزراعة بالتحرك الجاد والسريع للحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها من جهات تخريبية تحاول ضرب الاقتصاد الوطني  .

وعد نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي ، في بيان صحفي ، استهداف الثروة السمكية في هور الدلمج ، مكملا لماحصل العام السابق في محافظة بابل من استهداف للثروة السمكية ، التي مثلت طفرة نوعية  خلال الفترة الاخيرة  ، مشيرا الى :" ان  نفوق الاسماك في هور الدملج لم يأت من فراغ ، بل هناك محاولات تخريبية لتدمير هذه الثروة المهمة في البلد ، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج الثروة السمكية ".

ودعا البعيجي ،  الحكومة ، ممثلة بوزارة الزراعة ، الى القيام بواجبها لحماية الثروة السمكية من الايادي الخبيثة التي تحاول ضرب الاقتصاد الوطني .
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