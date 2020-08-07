الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية





طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية ، الحكومة ووزارة الزراعة بالتحرك الجاد والسريع للحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها من جهات تخريبية تحاول ضرب الاقتصاد الوطني .



وعد نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي ، في بيان صحفي ، استهداف الثروة السمكية في هور الدلمج ، مكملا لماحصل العام السابق في محافظة بابل من استهداف للثروة السمكية ، التي مثلت طفرة نوعية خلال الفترة الاخيرة ، مشيرا الى :" ان نفوق الاسماك في هور الدملج لم يأت من فراغ ، بل هناك محاولات تخريبية لتدمير هذه الثروة المهمة في البلد ، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج الثروة السمكية ".



ودعا البعيجي ، الحكومة ، ممثلة بوزارة الزراعة ، الى القيام بواجبها لحماية الثروة السمكية من الايادي الخبيثة التي تحاول ضرب الاقتصاد الوطني .

