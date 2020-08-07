القانونية النيابية: أكملنا تسمية الدوائر الانتخابية.. ومفوضية الانتخابات تحصي تكلفة الاقتراع



كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، ، عن وجود شبه اتفاق على تسمية الدوائر الانتخابية لغالبية المحافظات.

وقال مقرر اللجنة القانونية يحيى المحمدي، إن "اللجنة أعدت الصياغة النهائية للانتهاء من تسمية الدوائر الانتخابية"، مشيراً الى انها "بانتظار رأي وقرار الكتل السياسية بهذا الجانب.

وأضاف أن "اللجنة اجتمعت مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل أسبوعين وتوصلت الى شبه اتفاق على تسمية الدوائر الانتخابية لغالبية المحافظات"، مستدركاً انه "لم يتبق سوى بغداد وديالى وكركوك والموصل التي كانت تحتاج الى المزيد من النقاش والحوار بين ممثليها.

واشار الى ان "اللجنة تنتظر استئناف جلسات مجلس النواب للاتفاق النهائي ومن ثم الشروع بإعداد مسودة نهائية ترفع الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.



من جانبه، توقع رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران، أن تكون كلفة الانتخابات المقرر اجراؤها في حزيران من العام المقبل 350 مليون دولار.

وقال البدران ، إن "المفوضية ستستخدم ذات الاجهزة التي استخدمتها في انتخابات 2018، وهي لا تحتاج الى المزيد منها في الانتخابات المقبلة بسبب عددها الكافي"، مشيراً الى أن "المفوضية ستحتاج مبالغ إضافية إذا تم اللجوء الى الدوائر الانتخابية الصغيرة لكون الأمر يتعلق بالقضايا اللوجستية