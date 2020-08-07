بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 آب 2020
آخر الأخبار
ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد يتعافى من كورونا محلل سياسي: نقف مع كل شخص وطني أو أي قوى هدفها تحرير العراق من قبضة الميليشيات متنبئ جوي : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية مصرف الرافدين يطلق خدمة مصرفية لاقراض الموظفين شهريا دون فوائد خبير أمني يحذر من مخاطر تفجيرات في المدن العراقية بسبب تكديس العتاد القانونية النيابية: أكملنا تسمية الدوائر الانتخابية.. ومفوضية الانتخابات تحصي تكلفة الاقتراع فيصل: الميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي العراق يرسل شاحنات محملة بالنفط الأسود لدعم لبنان مع استمرار سيطرة فصائل مسلحة شمال وغرب العراق.. مخاوف من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 07 آب 2020 12:45 م

فيصل: الميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي

غازي فيصل
أكد المحلل السياسي غازي فيصل، أن ما حدث في بيروت جريمة كبرى بحق الشعب اللبناني وجميع دول المنطقة.

وأضاف فيصل، في تصريح متلفز، أن "الحادث سيشكل نقطة تحول جذرية في المشاكل التي يعاني منها لبنان وعلى رأسها مسألة الفساد المالي والسياسي ومحاولة حزب الله احتكار السلطة من خلال التحالف مع أحزاب عدة وتهريب مئات المليارات لخارج لبنان خير دليل".

وأشار إلى أن "لبنان تحول من بلد الرفاهية إلى بلد الأزمات واصبح شبابها ينتحرون بمعدل حالة انتحار كل ست دقائق بسبب الفقر والحاجة نتيجة الديون عزل لبنان عن الحاضنة العربية والمجتمع الدولي"

وتابع أن "السلطة داخل الدولة هو الكارثة واجندة حزب الله تنفذ لصالح ولاية الفقيه في العديد من الدول وهذا بحد ذاته كارثة"، معتبرا ان "حزب الله كان يجب ان يكون مؤسسة مدنية وليس بديلا للجيش".

وقال إن "العنف داخل العراق مستمر والميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
f4b56a22-f120-468f-8ebc-65d31a1a1ff6_16x9_1200x676

متنبئ جوي : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل 07 آب 2020 01:29 م

11869216-5772-4b63-a0c6-0745dda734fd

الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية 07 آب 2020 01:26 م

EQzTGUgWoAEn0VA

مصرف الرافدين يطلق خدمة مصرفية لاقراض الموظفين شهريا دون فوائد 07 آب 2020 01:24 م

97ad2bd6fb41a318c125630bcf24b4c1

خبير أمني يحذر من مخاطر تفجيرات في المدن العراقية بسبب تكديس العتاد 07 آب 2020 01:21 م

القانونية

القانونية النيابية: أكملنا تسمية الدوائر الانتخابية.. ومفوضية الانتخابات تحصي تكلفة الاقتراع 07 آب 2020 01:16 م

السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف

روسيا تتحرك لاستئناف عملها النفطي والغازي داخل العراق 07 آب 2020 11:08 ص

علي اللامي

نائب: تدخلات خارجية وفساد إداري وراء صرف 62 مليار دولار على الكهرباء دون إنجاز 07 آب 2020 10:44 ص

رياض-المسعودي (1)

نائب يبدي استغرابه من مطالبة الحلبوسي باجراء انتخابات “ابكر” ويتهمه بتعطيل قانون مهم 07 آب 2020 10:41 ص

التعليقات