فيصل: الميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي

أكد المحلل السياسي غازي فيصل، أن ما حدث في بيروت جريمة كبرى بحق الشعب اللبناني وجميع دول المنطقة.



وأضاف فيصل، في تصريح متلفز، أن "الحادث سيشكل نقطة تحول جذرية في المشاكل التي يعاني منها لبنان وعلى رأسها مسألة الفساد المالي والسياسي ومحاولة حزب الله احتكار السلطة من خلال التحالف مع أحزاب عدة وتهريب مئات المليارات لخارج لبنان خير دليل".



وأشار إلى أن "لبنان تحول من بلد الرفاهية إلى بلد الأزمات واصبح شبابها ينتحرون بمعدل حالة انتحار كل ست دقائق بسبب الفقر والحاجة نتيجة الديون عزل لبنان عن الحاضنة العربية والمجتمع الدولي"



وتابع أن "السلطة داخل الدولة هو الكارثة واجندة حزب الله تنفذ لصالح ولاية الفقيه في العديد من الدول وهذا بحد ذاته كارثة"، معتبرا ان "حزب الله كان يجب ان يكون مؤسسة مدنية وليس بديلا للجيش".



وقال إن "العنف داخل العراق مستمر والميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي".