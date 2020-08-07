العراق يرسل شاحنات محملة بالنفط الأسود لدعم لبنان

أرسل العراق شاحنات محملة بالنفط الأسود والكاز الى لبنان كمساعدات بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت والذي كلف لبنان خسارة كبيرة بالأرواح والاقتصاد.



وذكر بيان لهيئة الكمارك العامة، أن "كوادرها العاملة في مركز كمرك القائم الحدودي قامت بالمساهمة في تسهيل إخراج شاحنات محملة بمادة النفط الأسود وزيت الغاز وحسب توجيهات رئيس الوزراء وضمن مبادرة الحكومة العراقية للتضامن وتقديم المساعدات إلى لبنان بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له العاصمة بيروت".