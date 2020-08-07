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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 07 آب 2020 11:08 ص

روسيا تتحرك لاستئناف عملها النفطي والغازي داخل العراق

السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف
أكد السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، أن الشركات النفطية الروسية تعمل بخطوات فاعلة نحو استئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية.

وقال ماكسيم ماكسيموف، إن الشركات النفطية الروسية (زاروبيجنفت، استرويترانكاز، تاتنفت، سيوزنيفغاز، اريال نيفتغاز سيرفيس) تعمل بخطوات فاعلة نحو استئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية

وأضاف، أن شركة "لوك أويل" تقوم بأعمال الاستكشاف الجيولوجي النشيطة في حقل "بلوك – 10" وهو حسب التقديرات الأولية يعد من أكبر الحقول التي تم استكشافه في العراق خلال العشرين عاما الماضية.

وأكد، أنه وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط واجتياح فيروس كورونا تواصل شركات مثل (غاز بروم – نفت) و(باشنفت) و(روسنفت) الروسية المشاركة في تنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز، وتقوم بإيفاء التزاماتها التعاقدية.

وأوضح، أن الشركات النفطية الروسية تضع أيضا خططا لتطوير علاقات الشراكة مع التركيز على التعاون على المدى الطويل.
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