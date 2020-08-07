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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 10:47 ص

تدريسي مصاب بكورونا يتابع امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة

جامعة الكوفة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مبادرة تدريسي مصاب بكورونا  لمتابعة  امتحانات طلبته النهائية في جامعة الكوفة.

 وقالت  في بيان ان الدكتور حسين الشمري التدريسي في كلية العلوم بجامعة الكوفة  سجل حضورا ومتابعة لامتحانات طلبته النهائية الإلكترونية على الرغم من اصابته بالجائحة.

واضافت ان :  الدكتور حسين الشمري مكلف بإدارة مركز التحسس النائي في جامعة الكوفة ويشرف على عدد من أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير وسبق له نشر العديد من البحوث في المجلات العلمية.#مناعة_النجاح.
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أخر تعديل: الجمعة، 07 آب 2020 10:47 ص
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