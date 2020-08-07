نائب: تدخلات خارجية وفساد إداري وراء صرف 62 مليار دولار على الكهرباء دون إنجاز

أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي اللامي، بان عاملين يقفان وراء ازمة الكهرباء في العراق.



وقال اللامي ان ازمة الكهرباء في العراق مستمرة منذ سنوات طويلة رغم رصد اكثر من 62 مليار دولار لمضاعفة الانتاج وحل كل الاشكالات الا ان الازمة لاتزال تشهد حضور قاس جدا خاصة مع مواسم الصيف اللاهبة.

واضاف ان “الفساد المالي والاداري عام مهم في ازمة الكهرباء بالاضافة الى تدخلات خارجية تحاول عرقلة ملف الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وباء الازمة التي تخنق العراقيين مع كل موسم.

ودعا الى تبني خارطة طريق وطنية تعالج ملف الطاقة بشكل حقيقي تنهي ماساة شعب هو الاغنى في المنطقة ولكنه يعاني الامريين بسبب بؤ س الكهرباء.