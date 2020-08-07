نائب يبدي استغرابه من مطالبة الحلبوسي باجراء انتخابات “ابكر” ويتهمه بتعطيل قانون مهم

ابدى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ، استغرابه من مطالبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باجراء انتخابات ابكر، متهما اياه بتعطيل قانون الانتخابات الجديد.

وقال المسعودي ، ان “الحلبوسي هو من وقف بطريق تمرير قانون الانتخابات الجديد وعطله بشكل متعمد للحصول على البقاء في المنصب”، لافتا الى ان “الحلبوسي لازال يمارس عملية التعطيل للقانون بعرقلة تمرير المحلق المتعلق بالدوائر الانتخابية.

واضاف ان “مطالبة الحلبوسي باجراء انتخابات ابكر امر مستغرب لعدم وجود نية سياسية حقيقية باجراء تلك الانتخابات”، مبينا ان “جميع الكتل تتحدث عن تأييد الانتخابات بشكل اعلامي فقط.

