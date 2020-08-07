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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 10:39 ص

خبير قانوني يؤكد حاجة قانون الحماية من العنف الاسري لأن يكون بصبغة عراقية خالصة

علي التميمي
أكد الخبير القانوني علي التميمي حاجة قانون الحماية من العنف الاسري الى ان يكون بصبغة عراقية خالصة والحفاظ على الوشائج الاسرية.

وقال التميمي في بيان:" ان مشروع القانون جمع المواد المبعثرة في قانون العقوبات العراقي وقانون الاحوال الشخصية  وقانون رعاية الاحداث ورعاية القاصرين ، وهذه خطوة  ايجابية يمكن من خلالها تسهيل عملية تطبيق القانون عندما يشرع ".

واوضح :" ان هذا القانون بحاجة الى تناول الجوانب النفسية المؤدية إلى الجريمة ووضع الحلول لمثل هذه الجرائم ، بعيدا عن التقليد . لذا على البرلمان الاستعانة بمختصين بعلم النفس قبل التشريع لان اكثر جرائم الاسرة نفسية اجتماعية "، مشيرا الى :" ان هذا الجانب ، اذا تمت مراعاته ، سيكون حاجزا مانعا لوقوع الجريمة " .

واضاف :" ان مشروع القانون يحتاج  كذلك الى ان يعمل على الحفاظ على الوشائج الاسرية ، وان يكون القانون بصبغة عراقية خالصة بعيدة عن الاستنساخ من قوانين اجنبية ، فلا يمكن ان يسمح القانون  للابن بان يشتكي على ابيه ويعاقب الاب ، ثم نريد الحياة الاسرية أن تكون طبيعية بعد ذلك ".

وتابع :" ان القانون بحاجة كذلك الى  ان لايركز على العقوبات ، انما على الحلول المسبقة من خلال دور البحث الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ، وان يبتعد عن التوسع في الاخبار عن المشاكل العائلية ، لان ذلك سيكون وبالا وليس حلولا ،  حسب طبيعة المجتمع العراقي،  فالحلول تحتاج  الى التدرج رويدا رويدا وليس بطريقة المباغتة التي قد تنعكس سلبا في النتائج ".
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أخر تعديل: الجمعة، 07 آب 2020 10:48 ص
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