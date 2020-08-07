رئيس المجلس الاستشاري العراقي يكشف موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن

كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين عن موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن .



وقال علاء الدين في تصريح صحفي :" ان الجولة الثانية للحوار الستراتيجي بين العراق وامريكا ستعود الى الطاولة بعد تحديد موعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب في العشرين من آب الحالي".



واوضح :" ان هذه الجولة لها اهمية كبيرة لتحديد دور امريكا وقوات التحالف في العراق، ومن المتوقع حصول جدل داخلي كبير من المعارضين للحوار".