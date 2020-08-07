نائبة كردية تدعو لحل المشكلات الراهنة وتهيئة الاجواء للانتخابات المبكرة

أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائبة الماس فاضل ضرورة حل المشكلات الراهنة في العملية السياسية العراقية، وتهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات المبكرة.



وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح صحفي:" من المستبعد ان يستأنف مجلس النواب جلساته في الاسبوع المقبل"، مشيرة الى انه قد يعقد جلسة طارئة لكن الظروف الراهنة وخاصة وباء كورونا ، تحول دون عقد الجلسات بشكل طبيعي، وقد توفيت احدى زميلاتنا بالفايروس قبل عدة أيام.



وأضافت:" ان اللجنة القانونية تعقد اجتماعات عبر الدوائر التلفزيونية وتناقش قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، مشيرة الى :" ان هناك خلافات بين الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب" ، لافتة الى عجز النواب عن ايجاد حلول لهذه الخلافات.



وشددت على ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية ، الذي هو مرحل من عدة دورات انتخابية ولا تتفق الكتل السياسية على صيغة له، مؤكدة ضرورة حل مشكلة قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية ومجابهة فايروس كورونا وما يعتري العملية السياسية من مشكلات للذهاب الى اجراء الانتخابات.