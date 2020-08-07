نائب عن الحكمة: رئيس الجمهورية لايملك صلاحية حل البرلمان

أكد النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن المسعودي، انه:" لا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية لحل البرلمان ".



وقال المسعودي في بيان:" لا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية لحل البرلمان وفق المادة ٦٤ من الدستور"، مبينا ان "حدود صلاحيته تتوقف عند الموافقة على طلب الحل وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه باغلبية عدد الاعضاء ".



واضاف ان "رئيس الجمهورية اكد في كلمته الأخيرة انه سيوافق على طلب حل البرلمان اذا ما تقدم به رئيس مجلس الوزراء ويحيل الموافقة إلى مجلس النواب للتصويت عليه ، وهذا شيء منطقي لان هناك مبدأ الفصل بين السلطات"، مشيرا الى انه "لا يجوز للسلطة التنفيذية ، التي يمثلها هنا رئيس الجمهورية ، حل اعلى سلطة في البلاد وهي السلطة التشريعية".