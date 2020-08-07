العراق و السعودية يؤكدان التزامهما التام باتفاقية أوبك بلس

أكد العراق و المملكة العربية السعودية ، التزامهما التام باتفاقية اوبك بلس.

وقال بيان مشترك ان "وزير النفط اسماعيل عبد الجبار ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان "أكدا التزامهما التام باتفاقية اوبك بلس وان التزام دول اوبك بالتخفيض سيعزز استقرار اسواق البترول.

واشار وزير النفط الى ان "العراق سيضيف تخفيضاً من انتاجه بمقدار 400 الف برميل يوميا.ً

واوضح ان "إجمالي التخفيض سيصل إلى 1.25 مليون برميل يومياً في شهري أب وأيلول.