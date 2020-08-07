بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 آب 2020
آخر الأخبار
ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد يتعافى من كورونا محلل سياسي: نقف مع كل شخص وطني أو أي قوى هدفها تحرير العراق من قبضة الميليشيات متنبئ جوي : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية مصرف الرافدين يطلق خدمة مصرفية لاقراض الموظفين شهريا دون فوائد خبير أمني يحذر من مخاطر تفجيرات في المدن العراقية بسبب تكديس العتاد القانونية النيابية: أكملنا تسمية الدوائر الانتخابية.. ومفوضية الانتخابات تحصي تكلفة الاقتراع فيصل: الميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي العراق يرسل شاحنات محملة بالنفط الأسود لدعم لبنان مع استمرار سيطرة فصائل مسلحة شمال وغرب العراق.. مخاوف من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 10:04 ص

حزب الحل يكشف عن ملف التهريب في منفذ القائم

منفذ القائم
كشف حزب الحل ، عن عمليات تهريب للنفط والسلاح واللمخدرات بعيدا عن انظار الدولة وقواتها الامنية عبر منفذ القائم في محافظة الانبار من خلال هيمنة المليشيات المسلحة على المنفذ والقضاء باكمله. 
وطالب بيان للحزب "الحكومة بفرض السيطرة على المنفذ ووقف عمليات التهريب الى سوريا وبالعكس ، والسيطرة على مقدرات المواطنين "، مؤكدا ان "هذه العمليات تهدد امن مواطني القضاء وتعرض اقتصاد البلد للتخريب المستمر. 
من جانبه كشف احد  سائقي الشاحنات ، جانبا من جوانب سطوة النفوذ والسلاح على مقدرات المنافذ الحدودية  مبينا ان هناك فصيلا  مسلحا يفرض الاتوات وما يعرف بـ " الخاوات " موضحا ان " المتنفذين في المنفذ يفرضون الاتوات بوصولات غير رسمية ويرتدون زيا غير رسمي من دون اي علامة دالة ولا كتاب رسمي من اجل جبي الاموال.
 
واضاف ان " ما يثير الاستغراب انهم محميون في السيطرات ويقفون قرب القوات الامنية"، مناشدا "الحكومة برفع الظلم عن السائقين من الاتوات والخاوات. 
واشار الى ان "هناك ساحات مخصصة لجبي الاتاوات عند الدخول فيها يتم جبي نحو 10 دولارات وتتكرر هذه العملية في كل مرة حتى يصل المبلغ الكلي في الرحلة الواحدة الى نحو 100 دولار للخروج من المنفذ او الدخول اليه.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 07 آب 2020 10:49 ص
إقرأ ايضا
f4b56a22-f120-468f-8ebc-65d31a1a1ff6_16x9_1200x676

متنبئ جوي : انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل 07 آب 2020 01:29 م

11869216-5772-4b63-a0c6-0745dda734fd

الزراعة النيابية : جهات تخريبية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني باستهداف الثروة السمكية 07 آب 2020 01:26 م

EQzTGUgWoAEn0VA

مصرف الرافدين يطلق خدمة مصرفية لاقراض الموظفين شهريا دون فوائد 07 آب 2020 01:24 م

97ad2bd6fb41a318c125630bcf24b4c1

خبير أمني يحذر من مخاطر تفجيرات في المدن العراقية بسبب تكديس العتاد 07 آب 2020 01:21 م

القانونية

القانونية النيابية: أكملنا تسمية الدوائر الانتخابية.. ومفوضية الانتخابات تحصي تكلفة الاقتراع 07 آب 2020 01:16 م

غازي فيصل

فيصل: الميليشيات تسيطر على مطار بغداد الدولي 07 آب 2020 12:45 م

السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف

روسيا تتحرك لاستئناف عملها النفطي والغازي داخل العراق 07 آب 2020 11:08 ص

علي اللامي

نائب: تدخلات خارجية وفساد إداري وراء صرف 62 مليار دولار على الكهرباء دون إنجاز 07 آب 2020 10:44 ص

التعليقات