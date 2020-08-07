نائب: أي تعديل دستوري لا يتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لن تكون له قيمة

أكد النائب محمد صاحب الدراجي ان اي تعديل دستوري لايتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب وتخويله بتشكيل الحكومة، سوف لن تكون كون له اي قيمة

وقال الدراجي في تغريدة على تويتر ان “اي تعديل دستوري لايتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب وتخويله بتشكيل الحكومة، سوف لن تكون له اي قيمة لتصحيح مسار عملية إدارة الدولة في العراق.

واكد الدراجي، ان “شكل النظام السياسي التوافقي المحاصصي فشل في إدارة الدولة، لذا نريد تعديلات جوهرية مفيدة.