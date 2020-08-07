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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 آب 2020 10:02 ص

نائب: أي تعديل دستوري لا يتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لن تكون له قيمة

محمد صاحب الدراجي
أكد النائب محمد صاحب الدراجي ان اي تعديل دستوري لايتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب وتخويله بتشكيل الحكومة، سوف لن تكون  كون له اي قيمة
وقال الدراجي في تغريدة  على تويتر ان “اي تعديل دستوري لايتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب وتخويله بتشكيل الحكومة، سوف لن تكون له اي قيمة لتصحيح مسار عملية إدارة الدولة في العراق.
واكد الدراجي، ان “شكل النظام السياسي التوافقي المحاصصي فشل في إدارة الدولة، لذا نريد تعديلات جوهرية مفيدة.
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