أسرار انفجار بيروت| محطة خاصة لحزب الله في المرفأ تستقبل أسلحة إيران و28 منصة صواريخ في قلب العاصمة

جيروزاليم بوست: تمتلك ميليشيا حزب الله 28 موقعًا لإطلاق الصواريخ في بيروت و150 ألف صاروخ في حوزتها

ميليشيا حزب الله "جوفت" العاصمة بيروت وسراديب وأنفاق هائلة تحت أرض العاصمة

كل من تحدى أو تكلم عن حزب الله في لبنان تعرض للقتل والاغتيال



تكشفت خلال الساعات الأخيرة، العديد من أسرار الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت. فقد كشفت تقارير استخباراتية عليا، أن حزب الله له، بالفعل محطة خاصة داخل ميناء بيروت يستقبل فيها أسلحة إيران وهذا معروف على مدى السنوات الماضية وهذه لا تتقيد بالتفتيش الجمركي. وأضافت أن حزب الله الإرهابي، له أيضا له 28 منصة اطلاق صواريخ في قلب بيروت وانه جعل قلب العاصمة "أجوف" وهناك شبكة أنفاق وسراديب هائلة تحت العاصمة بيروت مليئة بالسلاح.

وكشفت "جيروزاليم بوست"، في تقرير لها قبل ساعات، العديد من الأسرار المخفية عن انفجار ميناء بيروت.



وقالت إن الجماعة الإرهابية، لديها أيضًا محطة خاصة في مرفأ بيروت حيث تقوم بانتظام بتفريغ الأسلحة التي يتم شحنها إلى لبنان قادمة من إيران. وفي السنوات الأخيرة ، حصل حزب الله على ذخائر دقيقة التوجيه ، مما يجعل ترسانة الجماعة الإرهابية المكونة من 150 ألف صاروخ أكثر خطورة. إن الانفجار الهائل في بيروت الذي أثر على مئات الآلاف من الناس، وأصاب الآلاف وربما قتل المئات ، يكشف الآن عن مدى خطورة الأسلحة الموجهة بدقة في الأيدي الخطأ.

وزاد هذا التهديد بعد تصريحات الإرهابي حسن نصر الله زعيم حزب الله في عامي 2016 و 2017 ، عندما هدد باستهداف منشآت حساسة في إسرائيل حيث ادعى أنه يتم تخزين الغاز أو نترات الأمونيوم. لم يسع حزب الله فقط إلى تحديث صواريخه بتوجيه دقيق لاستهداف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل ، لكنه وضع مواقع لإطلاق الصواريخ في بيروت، وفقًا للتقارير الأخيرة. علمت صحيفة جيروزاليم بوست، أن المنظمة الإرهابية لديها أيضًا محطة خاصة في مرفأ بيروت حيث تقوم بانتظام بتفريغ الأسلحة التي يتم شحنها إلى لبنان من إيران.



الحاويات التي تحتوي على الأسلحة يتم تفريغها من قبل عناصر حزب الله ولا تخضع للتفتيش الجمركي مثل الشحنات العادية. ثم يتم تخزين الأسلحة لفترات من الوقت في الميناء قبل توزيعها على قواعد حزب الله ومراكز التخزين في جميع أنحاء البلاد.

قد لا تكون الذخائر الخطيرة، إلى جانب تهديدات حزب الله باستخدام صواريخ دقيقة التوجيه ضد إسرائيل ، مرتبطة بالانفجار المأساوي في بيروت. لكنها تكشف عن الخطر الذي يشكله حزب الله على الدولة اليهودية ومدى خطورة ذخائره على المناطق المدنية. فيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا.

سعت إيران إلى تزويد حزب الله بمجموعة من هذه الذخائر. تحاول إيران إيجاد طرق سرية أكثر لنقل المجموعات إلى لبنان. وبمجرد أن تصبح الجماعة الإرهابية في قبضة المجموعة الإرهابية ، يمكن تجميع المجموعات - التي تشمل لوحات الدوائر الكهربائية وزعانف الصواريخ والبرامج - لتتكامل مع ترسانتها.

ويواصل التقرير، الذي نشرته جيروزاليم بوست، أنه سعت إيران إلى تزويد حزب الله بمجموعة من هذه الذخائر. تحاول إيران إيجاد طرق سرية أكثر لنقل المجموعات إلى لبنان. وبمجرد أن تصبح الجماعة الإرهابية في قبضة المجموعة الإرهابية ، يمكن تجميع المجموعات - التي تشمل لوحات الدوائر الكهربائية وزعانف الصواريخ والبرامج - لتتكامل مع ترسانتها.

في نفس السياق، كشف جيش الدفاع الإسرائيلي العام الماضي عن تقدم مشروع PGM. كانت إيران تحاول نقل صواريخ كاملة ، مع التوجيهات ، عبر سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي: "تم إحباط معظم هذه الجهود من خلال الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل".

وحاولت طهران بعد ذلك نقل المجموعات إلى حزب الله وإنشاء مصانع في لبنان لتحويل الصواريخ محليًا لإخفاء المعدات والصواريخ في سوريا في طريقها إلى حزب الله. نشر الجيش الإسرائيلي صوراً لمواقع مصنع PMG المزعومة في لبنان في سبتمبر الماضي.

وفقًا لمركز أبحاث ألما في يوليو، يمتلك حزب الله 28 موقعًا لإطلاق الصواريخ في بيروت. وقال التقرير إن هذه المواقع تشمل صواريخ فاتح 110، و هذه الصواريخ بالذات تخضع لمشروع الدقة الصاروخية لحزب الله. وأضافت أن مواقع الإطلاق تقع في جنوب بيروت.

وتتاجر ميليشيا حزب الله، في نفس المواد الكيميائية الخطرة ، حتى لو لم يكن هذا مرتبطًا بهذا المستودع. لقد أجوف لبنان لإنشاء شبكات تهريب ، ويخشى الناس المطالبة بالمساءلة فيما يتعلق بأشياء مثل مستودع مليء بالمواد المتفجرة. كما قامت الجماعة الإرهابية بتخزين أسلحة في أماكن أخرى في بيروت. إنها تبني مصانع لتحويل الصواريخ إلى ذخائر دقيقة. وهددت باستخدام تلك الصواريخ ضد البنية التحتية الإسرائيلية. وقال نصر الله في خطبته إنه قد يستهدف منشآت تخزين الغاز الإسرائيلية لإلحاق الأذى بالمدنيين. من المعروف أن حزب الله يستخدم مستودعات أخرى لتخزين الأسلحة. أنها تستخدمها في المناطق المدنية معروفة أيضًا. وأي محاولة من جانب اللبنانيين لتحدي ميليشيا حزب الله قوبلت باغتيالات وتهديدات في لبنان.

حزب الله خطر على اللبنانيين، والكرة الآن في ملعبهم كما يقول خبراء، طالما أن هناك تواطأ من جانب ميشال عون وتواطؤ من جانب حكومته التي يرأسها حسان دياب.

أ.ي