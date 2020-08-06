بيروت تنفجر: الشياطين دمروا لبنان.. خامنئي ونصر الله

لبنانيون للرئيس ماكرون: خلصنا من الحكم الفاسد الحالي



انفجر اللبنانيون ضد الحكم المهترىء في بيروت، ينادون بعودة الفرنسيين لضبط الأمور في البلد، وتخليصهم من الطبقة الفاسدة التي تحكم بيروت. أقوى صرخة سجلتها لبنان خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للبنان. فيما يعد ضربة هائلة للارهابي نصر الله وميليشيا حزب الله.

أيقن ملايين اللبنانيين، أن بقاءهم تحت حكم هذه العصابة ستكون نهايته الهلاك، ورفعوا صورة الشياطين خامنئي ونصر الله فهما من دمرا لبنان. ولا شك أن صراخ بعض الموجودين الذي علا في لقطات فيديو التقطها مصور في حي تقطنه أغلبية مسيحية في العاصمة اللبنانية المنكوبة، خلال زيارة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى منطقة الجميزة القريبة من مرفأ بيروت الذي سوي بالأرض، إثر انفجار الثلاثاء الدامي، حمل دلالات عدة.

فقد صدحت أصوات لبنانيين غاضبين، مطالبين الضيف الفرنسي بـ"تخليص لبنان من حزب الله"، بالإضافة إلى عدم إعطاء الأموال للحكام الذين وصفوهم بالفاسدين.

وقال شخص آخر، من بين المتجمهرين حول ماكرون طالبا المساعدة من فرنسا القوة الاستعمارية السابقة للبنان "سيادة الرئيس أنت في شارع الجنرال غورو. وقد حررناه من العثمانيين. حررنا أنت من السلطات الحالية". فكل هذا الغضب الذي طفا إلى السطح مع انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في عنبر بمرفأ بيروت وسط إهمال غير مسبوق من السياسيين والمسؤولين المعنيين، حتى تفجرت مدمرة مدينة بأكملها، تفجر في وجه الطبقة السياسية الحاكمة برمتها، وطالت شظاياه بقوة هذه المرة حزب الله المدعوم من إيران. فإلى جانب الأصوات التي تعالت اليوم محيطة بماكرون، أصوات انتقادات أخرى عمت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، لم توفر بطبيعة الحال الحزب المسلح الوحيد في البلاد، والمشارك في السلطة المتهمة بالفساد.



واتهم رئيس حزب القوات اللبنانية (من أكبر الأحزاب المسيحية في البلاد) سمير جعجع أطرافا وقوى لم يسمها باحتمال الاستفادة من تلك المواد. وشدد الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، على عدم استقالة نوابه من البرلمان من أجل منع حلف حزب الله من السيطرة على المجلس النيابي.

من جانبها قالت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مها يحيى لوكالة فرانس برس في أي بلد آخر، كانت الحكومة لتستقيل عقب انفجار تداعياته كارثية إلى هذا الحد. وأضافت: "مجرّد وجود كمية بهذا الحجم من نترات الأمونيوم مخزّنة في مرفأ بين المدنيين من دون إجراءات احترازية يشكّل إهمالا جرميا.

واعتبر الباحث والأستاذ الجامعي، كريم بيطار، أن انفجار المرفأ قد ينفخ الروح مجدداً في الثورة.

كما أعرب عن اعتقاده بأن اللبنانيين سيكونون اليوم أكثر تصميماً على محاسبة الطبقة السياسية، الفاسدة حتى النخاع.

وتوقّع بيطار أن تكون الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية أكثر قسوة من المرحلة الأولى، وستنزلق نحو العنف.



ورأت مها يحيى أنه إذا كان الانفجار سيدفع المتظاهرين إلى التصعيد مجدداً تحت شعار "كلن يعني كلن"، فإنه أيضاً "قد يدفع بالكثيرين" إلى اختيار طريق المنفى بحثاً عن بداية جديدة.

وفي حين أعلنت ميليشيا حزب الله، تأجيل خطاب الارهابي حسن نصرالله من دون تحديد موعد جديد، رأت يحيى أن هؤلاء "سيخضعون أيضاً للمساءلة، لأنهم جزء لا يتجزأ من النظام الحاكم"، مشيرة إلى اتهامات حول نفوذ الحزب في إدارة المرفأ أو "التهريب عبره" على الأقل. ويعدّ حزب الله لاعباً رئيسياً والطرف الأقوى في البلاد على الأرض، لاسيما مع ترسانته العسكرية، ولطالما شكّل نزع سلاحه عنواناً خلافياً بين القوى السياسية

في نفس السياق، قالت مصادر مطلعة، لفوكس نيوز، إن معظم العمليات في الميناء كانت تحت سيطرة "غير رسمية" لحزب الله، وظهرت مؤشرات على اندلاع حريق في مستودع للمتفجرات داخل المنشأة. كما أشارت عدة مصادر إلى عمليات الجريمة المنظمة داخل الميناء الذي يسيطر عليه حزب الله في المقام الأول، وأن الانفجار قد يكون شمل "حاويات متعددة" ولكنه ليس له علاقة بالإرهاب. وأشار مصدر استخباراتي آخر إلى أن هناك احتمالاً بتخزين الألعاب النارية والبنزين والأسلحة معا. وأضاف رسميا وقع الانفجار في مستودع الألعاب النارية والبنزين. كما أكد المصدر أنه استناداً إلى تحليل الفيديو للانفجارات، فقد وقعت انفجارات صغيرة قبل الانفجار الثاني مباشرة - وهو الأكبر. وتشير الاختلافات في اللون أيضا إلى وجود ألعاب نارية، ولكن لم يستبعد وجود أسلحة ومواد محتملة أخرى في المنطقة المجاورة أيضا.

وأشار إيان برادبري، رئيس شركة تيرا نوفا للإدارة الاستراتيجية للاستشارات الدفاعية ومقرها كندا، إلى أن الميناء الذي تضرر بشدة يعمل كمركز شحن مركزي للبلاد، وتديره شركة Gestion et Exploitation du Port de Beyrouth (GEPB)، المتعاقدة من الباطن مع شركة تسمى اتحاد محطة الحاويات في بيروت (BCTC). ويعتبر الميناء من أكبر وأكثر الموانئ نشاطا في البحر الأبيض المتوسط.

جريمة حزب الله في ميناء بيروت، ستبقى الأبقى والأكثر جرما في حياة ملايين اللبنانيين وحان وقت الحساب.

أ.ي