الرعب يجتاح إيران .. مستودع نفطي على خط زلازل وتحذيرات من تكرار انفجار بيروت في شمال طهران

حذر مسؤول محلي في إيران، اليوم الخميس، من تكرار انفجار بيروت، لكن هذه المرة في شمال العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن عضو مجلس مدينة طهران مجيد فراهاني، قوله إن مستودع النفط الضخم في العاصمة يهدد بـ“كارثة أكبر من كارثة بيروت”.

ووصف فراهاني، المستودع الموجود في حي شهران شمال طهران، بأنه ”قنبلة موقوتة“.

ولفت إلى أن هذا المستودع ”مثال واحد فقط على منشأة عالية المخاطر وسط النسيج السكني بالمدينة“.

واستدل على خطورة الأمر بأن المستودع النفطي مقام على خط موشا للزلازل، بالإضافة إلى أن التحميل اليومي يبلغ حوالي 300 صهريج.

وأشار إلى ”المطالبة بسحب المستودعات الكيماوية من المدن، مثل سحب مستودعات النفط“.

وأنشئ مستودع نفط شهران عام 1974 في ساحة فارغة، لكنه أصبح محاطا الآن بامتداد سكني.

وأمس الأربعاء، حذر رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي، من تكرار سيناريو تفجير مرفأ بيروت في بلاده، وطالب بنقل المنشآت عالية المخاطر من المدن.

وأسفر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، عن مقتل 137 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 5000 آخرين.





