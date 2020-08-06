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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 03:16 م

أكثر من ٤٠٠ إصابة بفيروس كورونا خلال يوم بإقليم كردستان

كورونا في العراق
اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، وفاة ١١ مريضاً بفيروس كورونا في الإقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية.
وذكر بيان للوزارة  أنها اجرت ٢٢٩٦ عملية فحص خلال يوم سجلت خلالها إصابة ٤٠٤ اشخاص توزعوا على:
(٢١٨ اربيل)
(٣٥ السليمانية، ٢٩ گرمیان)
(١٠١ دهوك)
(٢١ حلبجة)
وبلغت اعداد المتعافين ١٦٠ شخصاً توزعوا على: 
(٧٤ اربيل)
(٤٦ گرمیان)
(٢٩ دهوك)
(١١ حلبجة)
وتوزعت الوفيات الـ١١ على:
(٦ اربيل)
(٢ السليمانية، ٣ گرمیان)
ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ١٥٥٧٧ شخصاً، تعافى منهم ٩٧١١، وتوفي ٥٩٧، كما يتواجد في العناية الطبية ٥٢٩٦ مريضاً
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