أكثر من ٤٠٠ إصابة بفيروس كورونا خلال يوم بإقليم كردستان

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، وفاة ١١ مريضاً بفيروس كورونا في الإقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكر بيان للوزارة أنها اجرت ٢٢٩٦ عملية فحص خلال يوم سجلت خلالها إصابة ٤٠٤ اشخاص توزعوا على:

(٢١٨ اربيل)

(٣٥ السليمانية، ٢٩ گرمیان)

(١٠١ دهوك)

(٢١ حلبجة)

وبلغت اعداد المتعافين ١٦٠ شخصاً توزعوا على:

(٧٤ اربيل)

(٤٦ گرمیان)

(٢٩ دهوك)

(١١ حلبجة)

وتوزعت الوفيات الـ١١ على:

(٦ اربيل)

(٢ السليمانية، ٣ گرمیان)

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ١٥٥٧٧ شخصاً، تعافى منهم ٩٧١١، وتوفي ٥٩٧، كما يتواجد في العناية الطبية ٥٢٩٦ مريضاً

