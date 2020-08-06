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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 03:09 م

المفوضية تشرع بأولى خطوات الإعداد للانتخابات المبكرة

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شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، بتنفيذ أولى خطوات الإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر أن تقام في حزيران/يونيو المقبل.
وقالت المفوضية في بيان  لها إن رئيسة الادارة الانتخابية أحلام الجابري تتابع بشكل متواصل ومباشر مع إدارات مكاتب المحافظات السبل الكفيلة بتحقيق خطة الستة أشهر القادمة التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداً للانتخابات المقبلة بما يضمن إقامتها بشكل عادل ونزيه وفق المعايير الدولية.
ونقل البيان عن الجابري تأكيدها على "ضرورة فتح مراكز التسجيل في عموم العراق بعد أخذ موافقة الجهات المختصة؛ لغرض استئناف توزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية؛ وضرورة تسيير الفرق الجوالة للوصول للناخبين في مؤسسات الدولة والمناطق البعيدة والنائية؛ لغرض تسليمهم البطاقة الإلكترونية البايومترية أو تسجيلهم بايومتريا حرصا من مفوضية الانتخابات  للوصول لسجل ناخبين رصين يحوي بيانات الناخبين المؤهلين للتصويت.
ودعت الجابري إدارة مكاتب المحافظات الى "فتح باب التعاون والتنسيق مع شركاء المفوضية من منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والنخب ووسائل الإعلام لما لهم من دور مهم وفعال في توعية وتثقيف الناخبين كون العملية الانتخابية الديمقراطية هدف واستحقاق وطني لجميع افراد الشعب العراقي".

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