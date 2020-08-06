العراق قاب قوسين من نفس السيناريو بسبب ميليشياته.. السيستاني يدعو للتضامن مع الشعب اللبناني

دعا المرجع علي السيستاني، اليوم الخميس، الى التضامن مع الشعب اللبناني وتقديم العون له "بكل السبل" المتاحة.

وجاء في بيان صدر، اليوم، من مكتب المرجع السيستاني حول "الحادث المفجع" في مرفأ بيروت بلبنان، إن "المرجعية في النجف الأشرف تعبر عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له مدينة بيروت العزيزة إثر الانفجار الهائل الذي وقع في مرفئها".

وأشار البيان الى أن الانفجار "أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمفقودين واضعاف ذلك من الجرحى والمصابين وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين عن بيوتهم ومساكنهم، وأدّى الى خراب واسع وخسائر فادحة واضرار بالغة بالمباني والممتلكات في مشهد مأساوي قلّ نظيره في العقود الأخيرة" متجاهلا أن العراق قاب قوسين من نفس السيناريو بسبب الميليشيات الإيرانية وحزب الله ةالحشد الطائفي .

وتابع قائلا ، "إذ نتقدم الى الشعب اللبناني الكريم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله العلي القدير أن يعينه ويمنحه مزيداً من القوة والصبر والتكاتف لتجاوز هذه المحنة الكبيرة، ندعو المؤمنين الكرام وجميع محبّي الخير في العالم الى التضامن معه في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له بكل السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه".

وختم بيان مكتب السيستاني قائلا "نسأل الله تعالى ان يتغمد الضحايا بالرحمة الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمّن على المصابين بالشفاء والعافية انه أرحم الراحمين".