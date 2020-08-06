تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة



اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر عدنان الوائلي حصول موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على المقترح المقدم من قبل الهيئة بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه لجرد الحاويات عالية الخطورة (كيمياوية،مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية.



وقال بيان للهيئة ان المقترح يشمل وضع الحلول واخلائها إلى أماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات وشركة النقل البري فيما يخص المنافذ البرية.



واشار الوائلي الى أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات، مضيفاً أن على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال الـ (72) ساعة القادمة.

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