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الخميس, 06 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 02:06 م

شرطة ديالى: اعتقال 30 من أصحاب المولدات الاهلية لمخالفتهم قرارات الحكومة

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اعتقلت الاجهزة الامنية 30 من أصحاب المولدات الاهلية في بعقوبة لمخالفتهم تعليمات الادارة المحلية في ديالى.
وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى في حديث له اليوم، ان الاجهزة الامنية اعتقلت 30 من أصحاب المولدات الاهلية لمخالفتهم التعليمات الصادرة من الادارة المحلية في ديالى الخاصة بساعات التشغيل والالتزام بتسعيرة الامبير.
واضاف ان عملية الاعتقال جرت في بعقوبة والمناطق المحيطة بها.
مبينا ان معظم المعتقلين جرى اطلاق سراحهم بموجب تعهدات خطية قانونية بعدم تكرار المخالفة والالتزام بقرارات ادارة ديالى الحكومية.
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