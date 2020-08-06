صحيفة إيرانية : الوضع الاقتصادي الحالي كارثي وأسوأ مما كان عليه في فترة الحرب مع العراق

سلطت صحيفة “آفتاب يزد”، الضوء على احتمالية عودة الكوبونات (البطاقات التموينية) وما صدر من تصريحات من خبراء

ومتخصصين اقتصاديين، حذروا فيها من التبعات الاقتصادية لنظام الكوبونات.

وكان إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ذكر قبل شهور، أن هناك احتمالية لعودة الكوبونات (البطاقات التموينية) في البلاد، قائلاً “ربما نضطر إلى التحصيص والعودة إلى قسائم الشراء في بعض السلع”. إلا أنه تراجع أمس وأكد أن الحكومة تعارض عودة نظام الكوبونات.

كما استندت الصحيفة إلى تصريح الخبير الاقتصادي سيد مرتضى أفقه، الذي أكد أن “الوضع السياسي والاقتصادي لإيران في الوقت الراهن أسوأ بكثير مما كان في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، لأن إيران في تلك الحقبة كان بمقدورها بيع بعض صادراتها، لكنها في الوقت الراهن لا تستطيع التصدير ولا تستطيع كذلك استيراد حاجاتها”.