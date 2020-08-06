تحذيرات يمنية من كارثة في سواحله تفوق انفجار مرفأ بيروت مئات المرات

حذر وزير الاعلام اليمني، معمر الأرياني، من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط “صافر”، داعيا إلى تدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

وقال إن “حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني يذكرنا بالقنبلة الموقوتة “ناقلة النفط ‎صافر” الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز”.

وأشار إلى أن جماعة “أنصار الله” الحوثية “تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب او انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم”.

وناشد الأرياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على جماعة “أنصار الله”، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.