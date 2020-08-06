بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 آب 2020
آخر الأخبار
تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية ذات الطابع الكيمياوي وعالية الخطورة عالية نصيف تطالب بمنع استيراد مادة دبس التمر وتنفيذ إجراءات حماية المنتج الوطني نائب :العراق بحاجة الى 6 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته الداخلية والدولية الاعرجي لساسة العراق: حِلّوا البرلمان واذهبوا نحو انتخاباتٍ مبكرة قبل أن تُحَلّوا قهراً الدهلكي يدعو الكاظمي للتدخل وانهاء حالة التخبط بقرارات وزير الصحة شنكالي: الفساد والأحزاب أهم مقومات الدولة الفاشلة في لبنان الشعب العراقي وحكومته ونخبه الثقافية والسياسية.. يتفاعلون مع تفجير بيروت تفجير بيروت يدمر منازل المشاهير في لبنان الروبوت "موزو" لخدمة الزبائن في مطاعم مصر القبض على عصابة سرقت اكثر من ٨٠ دراجة نارية من مناطق متفرقة من بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 01:54 م

تحذيرات يمنية من كارثة في سواحله تفوق انفجار مرفأ بيروت مئات المرات

EADD5EE5-DBBC-403F-B077-4DFC70D25519-1024x576
حذر وزير الاعلام اليمني، معمر الأرياني، من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط “صافر”، داعيا إلى تدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.
وقال إن “حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما خلفه من خسائر بشرية فادحة وأضرار كارثية على البيئة والاقتصاد اللبناني يذكرنا بالقنبلة الموقوتة “ناقلة النفط ‎صافر” الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، والتي تتخذها مليشيا الحوثي ورقة للضغط والابتزاز”.
وأشار إلى أن جماعة “أنصار الله” الحوثية “تراوغ وتمنع صيانة أو تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي أكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب او انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم”.
وناشد الأرياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على جماعة “أنصار الله”، وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
7a005b88-ac25-42b5-a424-91f3ad69be41

الرعب يجتاح إيران .. مستودع نفطي على خط زلازل وتحذيرات من تكرار انفجار بيروت في شمال طهران 06 آب 2020 03:47 م

1020182192228278060547

صحيفة إيرانية : الوضع الاقتصادي الحالي كارثي وأسوأ مما كان عليه في فترة الحرب مع العراق 06 آب 2020 01:58 م

7a005b88-ac25-42b5-a424-91f3ad69be41

ماكرون من بيروت: معاناة لبنان ستستمر ما لم يتم إجراء الإصلاحات 06 آب 2020 01:42 م

2020-08-05T062649Z_283099292_RC2I7I9KCNNP_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

دعما للبنان.. ماكرون يزور بيروت الخميس 05 آب 2020 02:35 م

2020-08-05T044008Z_2146025555_RC2G7I9GPZMU_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

بعد احتراق القمح المخزن في مرفأ بيروت.. هل يواجه لبنان أزمة خبز؟ 05 آب 2020 02:23 م

2020-08-05T040450Z_887400267_RC2G7I95F6Y7_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

محكمة إيرانية تستجوب رجل دين سني في مشهد بسبب دفاعه عن حقوق الأقلية البلوشية 05 آب 2020 02:02 م

2020-08-05T035149Z_2105821960_RC2F7I9VLUKR_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

قمع الملالي.. إيران تعدم متظاهرا شارك في احتجاجات ضد فساد النظام 05 آب 2020 01:59 م

2020-08-05T035149Z_2105821960_RC2F7I9VLUKR_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

أصابع الاتهام تشير إليها.. إيران ترسل طائرة لنقل رعاياها من بيروت بعد انفجار المرفأ 05 آب 2020 01:08 م

التعليقات