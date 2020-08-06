عالية نصيف تطالب بمنع استيراد مادة دبس التمر وتنفيذ إجراءات حماية المنتج الوطني

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني بتنفيذ إجراءات حماية المنتج الوطني من خلال منع استيراد مادة دبس التمر تزامناً مع موسم إنتاجه داخل العراق .



وقالت في بيان أن العديد من الشكاوى وصلتنا من أصحاب معامل دبس التمر، يطالبون فيها بإيقاف استيراده لكونه ضمن قائمة حماية المنتج الوطني أولاً، ولأن موسم إنتاجه يصادف في هذه الفترة من السنة ثانياً، علماً بأن معامل دبس التمر توفر لقمة العيش للعديد من العمال المهددين بقطع أرزاقهم في حال السماح باستيراد هذه المادة " ، مشيرة إلى " ان هناك وكيلا في بغداد يقوم بإدخال كميات كبيرة جداً ويتسبب بكساد المنتج المحلي، رغم وجود قرار بمنع استيراده ".



وأكدت نصيف " ضرورة تدخل رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني لتطبيق التعليمات الحكومية بشكل صارم ومنع استيراد مادة دبس التمر نهائيا، سواء في موسم إنتاجه أو في غير ذلك " ، مبينة :" أن حماية الصناعة الوطنية مسألة لايمكن التهاون فيها، لكونها تتعلق باقتصاد البلد ".