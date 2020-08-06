ماكرون من بيروت: معاناة لبنان ستستمر ما لم يتم إجراء الإصلاحات

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الى العاصمة اللبنانية برفقة ثلاث طائرات مساعدات.

وتعهد ماكرون عقب وصوله بتكثيف جهوده الرامية إلى تقديم المساعدات إلى هذه البلاد، في ظل الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت.

وأضاف، أن “لبنان يواجه أزمة سياسية واقتصادية تتطلب استجابة عاجلة”، مشيرا إلى أن “معاناة لبنان ستستمر ما لم يتم إجراء الإصلاحات”.