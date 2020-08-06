نائب :العراق بحاجة الى 6 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته الداخلية والدولية

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، ، عن حاجة العراق الى 6 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته الداخلية والدولية، مشيراً إلى أنه ما زال يمر بالمرحلة الحرجة.



وقال النائب احمد حمة رشيد، ، إن "النفط كان يباع بسعر 21 دولار وبعد طرح التكلفة فإننا لا نحصل إلا على 10 دولارات من النفط"، مبيناً أنه "بعد ارتفاع اسعار النفط حالياً فأن الحكومة تحصل على 3 مليارات دولار شهرياً، وفي حال السيطرة على المنافذ الحدودية وإدارتها بشكل جيد فيمكن الحصول على مليار دولار من هذه المنافذ.



وأضاف رشيد، أن "العراق لا يحتاج الى اكثر من هذا المبلغ لسد رواتب الموظفين اذا قام بعملية التقشف في ادارة الدولة"، موضحاً أنه "من خلال الاقتراض يمكنه ان يسد فجوة الاستثمارات والمسائل الخدمية الاخرى.



وأكد رشيد أن "العراق ما زال يمر في المرحلة الحرجة لغاية الآن ويحتاج شهرياً إلى 3 مليارات دولار لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أن المسائل الاخرى والواجبات بما فيها البطاقة التموينية والالتزامات الدولية فان العراق بحاجة الى 6 مليارات دولار لسد هذه الامور.