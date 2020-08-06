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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 01:37 م

الزراعة النيابية: 50% من فلاحي العراق يهجرون مهنتهم لهذه الأسباب

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 كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الخميس، عن ترك 50% من فلاحي البلاد المهنة نتيجة 4 اسباب رئيسية.
وقال فاخر في تصريح  له ،ان” الزراعة تشكل اهم القطاعات الحيوية في البلاد وتستقطب الجزء الاكبر من الايادي العاملة لكنها تعرضت الى ضرر بالغ في السنوات الاخيرة خاصة قلة الدعم والاستيراد الخارجي وعدم وجود دعم للمنتوج المحلي ناهيك عن مواسم الجفاف والتصحر”.
واضاف فاخر،ان” العراق فقد 50% من فلاحيه في السنوات الاخيرة ودفعتهم الظروف الصعبة للجوء الى مهن اخرى لكسب لقمة الخبز مؤكدا بان احياء القطاع الزراعي وتوفير كل عوامل الدعم ينبغي ان تكون اولوية للحكومة المركزية باعتبار تامين المحاصيل الزراعية تأتي ضمن مبادى الامن الغذائي ناهيك عن تاثيرها في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة في البلاد”.
وعانى القطاع الزراعي في البلاد من انتكاسات متعاقبة في السنوات الاخيرة خاصة ملف الاستيراد واغراق الاسواق بالمحاصيل ما ادى الى تدهور الانتاج المحلي في ظل غياب قوانين حمايته.  

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