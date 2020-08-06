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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 06 آب 2020 01:26 م

الدهلكي يدعو الكاظمي للتدخل وانهاء حالة التخبط بقرارات وزير الصحة

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الدهلكي يدعو الكاظمي للتدخل وانهاء حالة التخبط بقرارات وزير الصحة


دعا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين والمرحلين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، وزير الصحة الى الكف عن حالة التخبط التي يعيشها في قراراته وان يعمل بشكل مهني وان يطور مستشفى ابن القف لا ان يفرغها من مرضاها ويكون سببا اخر لإيذائهم فوق مرضهم، مستغربا اخراج ذوي العوق الشديد من مستشفى ابن القف التخصيصية لاستخدامها لحجر المصابين بوباء كورونا.


وقال الدهلكي في بيان صحفي، انه “وكما يبدو فان بقاع الارض ضاقت بما وسعت، فلم يجد وزير الصحة اي مكان لاستخدامه لايواء المصابين بوباء كورونا الا مستشفى ابن القف التي انشئت في ثمانينات القرن الماضي لايواء ذوي العوق الشديد ممن اصاباتهم في الحبل الشوكي وبحاجة الى علاج طبيعي ورعاية باجهزة خاصة”، مبينا ان “دول العالم تتقدم في معالجة الحالات الحرجة الا العراق بوجود هكذا اشخاص نراه يتراجع الى الوراء ولا نعلم اين مفردة التكنوقراط في اختيار شخصية لقيادة وزارة تهتم بالامور الصحية والانسانية وهو يطرد مرضى لا حول لهم ولا قوة.
واضاف الدهلكي، ان  على “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التدخل بشكل شخصي بهذا الامر، ووضع حد لهذا لتخبط، وتعفير وتعقيم مستشفى ابن القف فورا واعادة مرضاها لها، وفتح تحقيق تعلن نتائجه امام الراي العام بخلفيات هذه القرارات المتخبطة”، متسائلا “كيف نريد من الله ان يرحمنا ويرفع هذه المأسي عنا ونحن نقتل بعضنا ولا نرحم بهكذا ارواح لا حول لها ولا قوة.

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