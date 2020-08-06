النجف تعلن ارتفاع إصابات كورونا بين الكوادر الطبية لأكثر من 600 حالة و4 وفيات

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، عن ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية الى اكثر من 600 اصابة و4 وفيات بينها حالة وفاة لطبيب توفي هذا اليوم.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح له ، ان “الاصابات بفيروس كورونا بين الكوادر الطبية ارتفعت الى 632 اصابة مؤكدة منذ بداية الازمة في شباط الماضي ولغاية الان، بينما ارتفعت حالات الوفيات الى 4 اشخاص بينهم طبيب توفي صباح هذا اليوم”.

واضاف الحميداوي ان “نسبة كبيرة من مصابي الكوادر الطبية اكتسبوا الشفاء التام وعادوا الى ممارسة عملهم في المؤسسات الصحية لمعالجة المرضى المصابين بكوفيد19”.