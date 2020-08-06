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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 12:36 م

الصيهود: شبكات مخابراتية خارجية تقف وراء تعطيل الاتفاقية الصينية

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 كشف  عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الخميس، عن وجود مراكز تنظيمية وشبكات تابعة لأجهزة  مخابراتية تقف وراء تعطيل إتمام الاتفاقية العراقية الصينية، داعيا القوى السياسية الضغط على الحكومة للاسراع في اتمام  الاتفاقية لاسيما في مجال الصحة والكهرباء.
وقال الصيهود في تصريح  له، إن “الاجندات الخارجية داخل العراق وراء تعطيل إتمام الاتفاقية العراقية الصينية”، مبينا أن “هناك محاذير للحكومة من تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية خشية اسقاطها كما سقطت حكومة عادل عبد المهدي”.

وأضاف الصيهود، أن “الأذرع الخارجية  تتحرك باتجاه تحذير حكومة الكاظمي  بعدم تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية”.

وكان عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي أكد في تصريح سابق  ان الاتفاقية الصينية مازالت قائمة وان أي اتفاقية أخرى تعقدها الحكومة مستقبلا لايمكن اعتبارها التخلي عن  الاتفاقية الاقتصادية مع الصين. 

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