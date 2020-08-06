​ تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا في ديالى بينها 17 للكوادر الصحية

أعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تسجيل 103 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 17 للكوادر الصحية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح له ،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ480 مسحة جديدة تبينه بان 103 منها موجبة اي مصابة بينها 17 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات”.

واضاف العزاوي،ان” 112 حالة تماثلت للشفاء من المصابين فيما سجلت حالتي وفاة خلال الساعات الماضية”، مبينا أن “تراكمية الاصابات بلغت حتى الان 4286 فيما بلغت حالات الشفاء 3499 وحالات الوفاة 139 حالة”.

وكانت ديالى سجلت اولى الاصابات في اذار الماضي قبل تشهد ارتفاعا غير مسبوق في حزيران وتموز الماضيين.