​بعد تفجير بيروت.. نائب للكاظمي: تداركوا ما يفعله تجار الدم قبل النهاية الأليمة



عد عضو مجلس النواب العراقي رياض التميمي، الخميس، حادثة بيروت امس الاول كبوة جديدة للعرب من المحيط للخليج، داعيا صناع القرار العراقي الى التدارك قبل النهاية الأليمة.

وقال التميمي في بيان له، “قتلوا بيروت، و ادموا قلوب العرب، نعم انها بيروت المدللة اصبحت منكوبة، وقبلها بغداد ودمشق وصنعاء، منارات العلم والثقافة والفن، وجميعها عاشت الحرب والجحيم والدمار والخراب.ولربما كانت القاهرة على القائمة تنتظر مصيرها الذي يرسمه تجار الحرب بينهم على نفسهم، لولا قوة نفوذ الجيش المصري وانتشال القاهرة من الواقعة”.

واضاف التميمي أنه “يعيش العرب من المحيط الى الخليج كبوة ما بعدها كبوة، ففي الامس القريب كان يستنجد بهم للمساعدة، والان يناشدون ويطلبون تلك المساعدة.حنطتهم وقمحهم الذي يعرفه القاصي والداني بين الحرق في بغداد والتفجير في بيروت، علمهم بات في اسفل قوائم الجامعات، وثقافتهم لم تعد ترتقي للثقافات، واثارهم بات في مراحل النسيان وبعضها راح مع دواعش العصر، وتراثهم في خبر كان”.

وتابع، “بحجم الالم على نكبة بيروت، نتألم على طلب المساعدة من الشرق والغرب، وفقدنا لابسط اساليب الحياة، وكأن العالم اجتمع كله ضدنا، وبات الشعب العربي يتوسل”، مشيرا إلى أنه “لن نستبعد ان تصل بغداد لاسوأ مما وصلت اليه بيروت في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فكيف لا وهم اشقاء المصير لكن العار عندما نوصل الشعب العراقي لتلك المآسي ومن ثم نقول للعالم “ساعدونا”، فجميعنا سنتحمل المسؤولية، وكلنا سنكون شركاء في الانهيار ما لم نصحح الأخطاء”.

وشدد على ان “تكاتف العرب مطلوب، وتكاتف العراقيون ضروري ومحسوب، وعلى صناع القرار في العراق التدارك قبل النهاية الأليمة”.



