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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 11:14 ص

الطاقة النيابية: حكومة الكاظمي تتمسك بالفساد وترفض مقترحين لتحسين الكهرباء

كهرباء
 
كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الخميس، عن رفض الحكومة الحالية مقترحين بشأن النفط الابيض والطاقة الشمسية، محذرا من اندثار محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالنفط الأسود.
في وقال الزجراوي تصريح  له، إن “الحكومة الحالية رفضت مقترحين تقدمنا بهما شخصيا أولا فيما يتعلق بتكرير النفط الابيض للحفاظ على محطات توليد الطاقة الكهربائية بدلا من استيراده من الخارج وثانيا الطاقة الشمسية النظيفة”.
واضاف أن “ العراق بحاجة في الوقت الراهن الى انشاء معامل جديدة لتكرير النفط الابيض للحفاظ على ديمومة محطات توليد الطاقة الكهربائية”، مبينا أن “تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بالنفط الأسود يؤدي الى اندثار المحطات ويتسبب بتقليل ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى استمرار الفساد”.
وأشار الزجراوي إلى أن “الوزارات المعنية رفضت أهم مقترحين لإبقاء العراق مستوردا لاستمرار الفساد بحجج واهية”.
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