الزراعة النيابية: مؤامرة خارجية تستهدف الثروة الحيوانية والزراعية لاستمرار دخول المنتج المستورد

كشف عضو لجنة الزراعة النيابية عبد الامير تعيبان، عن وجود مؤامرة خارجية لاستهداف الثروة الحيوانية والزراعية، مبينا ان ما حصل في هور الدلمج وراءه أيادِ خبيثة مدفوعة من بعض دول الجوار.

وقال تعيبان في تصريح صحفي، إن "ما حصل في هور الدلمج من نفوق مئات الاطنان من الثروة السمكية ليس بفعل مواد بسيطة، إنما هناك ايادِ خبيثة تعبث وهناك خطة مدروسة لتدمير اقتصاد العراق.

وأضاف أن "ما حصل جريمة حقيقية ضد البيئة، وهناك ايادِ تخريبية مدفوعة من بعض دول الجوار لتخريب المنتج الوطني والهدف هو الاعتماد على المستورد خاصة وان وزارة الزراعة منذ العام الماضي حققت طفرات نوعية بالاعتماد على المنتج الوطني خصوصا السمك والدواجن.