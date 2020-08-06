الكمارك تفرض تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيماوية والخطرة

وجهت الهيئة العامة للكمارك ، مراكزها الكمركية بالأسراع بجرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من حوزة الكمارك.

وقالت الهيئة في بيان "انها خاطبت مراكزها الكمركية العاملة في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لغرض تزويدها بجرد لهذه المواد الخطرة والجهات التي تعود لها وبشكل عاجل وبيان اسباب عدم انجاز معاملاتها من قبل الوزارات العائدة لها هذه المواد والأسراع بأنجاز المعاملات الخاصة بهذه الحاويات" .