نائب: عمليات الصدمة للسيطرة على الإنترنت المهرب دعاية لا تستحق الذكر

اعتبر عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، عمليات الصدمة للسيطرة على الانترنيت المهرب دعاية اعلامية لا تستحق حتى الذكر.

وقال الربيعي ، إن " الشركات المتورطة بتهريب الانترنيت ستعود للعمل بشكل غير علني بالاشتراك مع مسؤولين في وزارة الاتصالات وباستخدام البنى التحتيىة للوزارة دون علم الحكومة، أما عمليات الصدمة للسيطرة على الانترنيت المهرب عبارة عن دعاية اعلامية للحكومة ولا تستحق حتى الذكر.



وأضاف أن "العراق يخسر سنويا نحو 110 مليون دولار جراء استمرار شركات واشخاص متنفذين في السلطة في تهريب النفط عبر ممرات غير حكومية وبعلم الجميع ودون محاسبة، وكذلك يخسر من جراء تهريب سعات الانترنت وفساد شركات الهاتف النقال.

