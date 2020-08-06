القانونية النيابية: الخلافات السياسية وراء تعطيل ملحق قانون الانتخابات

أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان المحلق المتعلق بقانون الانتخابات غير مكتمل حتى الان، عازية الامر الى عدم توحيد الرؤى السياسية بين المكونات.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم ، ان “القانون الجديد للانتخابات غير مكتمل بسبب عدم الاتفاق على المحلق للدوائر الانتخابية بين الكتل السنية والكردية والشيعية”، لافتا الى ان “الكتل لديها اراء مختلفة عن بعضها ولم تتفق على الية محددة حتى الان.

واضاف ان “عدم توحيد الرؤى السياسية هو من عطل تمرير ملحق قانون الانتخابات الجديد”، مبينا ان “الكتل السياسية ستعقد اجتماعا سياسيا خلال الايام المقبلة للخروج بالية موحدة.

وتابع ان “اكمال المحلق المتعلق بالدوائر الانتخابية هو ليس من عمل اللجنة القانونية انما خاضع للتوافق السياسي بين المكونات.