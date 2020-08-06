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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 10:31 ص

النزاهة النيابية تكشف عن صفقة فساد ب”15″ مليار دينار عرابها محافظ البصرة

أسعد العيداني
كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن اكبر صفقة فساد عقدها محافظ البصرة لإنشاء مركز للحجر الصحي بقيمة  اكثر من 15 مليار دينار.
وقال عضو لجنة النزاهة والنائب عن البصرة عبد الامير المياحي ان “محافظ البصرة وقع عقدا  مع شركة تدعى شركة الصراف لشراء مركز للحجر الصحي قرب كمب الرميلة النفطي بمبلغ يصل الى 15 مليار دينار و840 مليون دينار.
واضاف ان “الكمب عبارة عن غرف كرفانية ضمن حقل الرميلة الشمالي النفطي والذي يبعد 70كم عن مستشفيات مركز المدينة”، مشيرا الى ان “الغرف مقفلة وتحتوي على اغذية تالفة ولاوجود لأي مستلزمات طبية ولا ادوية ولا كوادر بحسب ما اعلنت ونوهت عنه المحافظة بتحويلها الى مركز للحجر الصحي للمصابين.
واوضح المياحي انه “بعد التدقيق تبين ان الموقع الذي تعاقد عليه المحافظ مع شركة الصراف الاهلية يعود الى شركة نفط البصرة وكانت شركة الصراف قد استأجرته ومن المفترض ان تعيده الشركة الى نفط البصرة بعد انتهاء العقد مع كافة الملحقات المشيدة بحسب  بنود العقود.
وابدى المياحي “استغرابه بعدم علم المحافظ بان الموجودات التي وقع عليها ليس من ملك الشركة وانما تعود لنفط البصرة اضافة الى ان الشركة كانت قد عرضته للبيع لشركة اخرى بمبلغ مليار ونصف المليار دينار بدل الـ 15 مليار التي وقع عليها المحافظ.
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