نائب: 90% من الكتل السياسية غير راغبة في إجراء الانتخابات المبكرة

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، ، ان 90% من الكتل السياسية غير راغبة باجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا الى ان تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محاولة لاقناع الشارع فقط.

وقال محمد في تصريح صحفي، ان “جميع الظروف غير ملائمة لاجراء الانتخابات اذ تمر البلاد بازمات كبيرة تعيق اجراء الانتخابات من بينها الازمة المالية والصحية”، لافتا الى ان “مجلس النواب لم ينجز القوانين المتعلقة باجراء الانتخابات ولا توجد لديه نية حقيقية باجرائها.



واضاف ان “90% من الكتل السياسية غير راغبة باجراء الانتخابات المبكرة وتتحدث عن تاييدها للانتخابات بشكل اعلامي فقط”، مبينا ان “الكاظمي يحاول عبر تحديد موعد الانتخابات اقناع الشارع الغاضب من سوء الخدمات.