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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 09:59 ص

العقابي يحذر من صفحات وهمية تسرق المواطنين ويدعو المالية للتدقيق في منح السلف

حسين العقابي
كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، عن وجود صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بسرقة المواطنين،  داعيا وزارة المالية إلى التدقيق في منح السلف الكترونياً.

وقال العقابي في بيان ، إن عدة شكاوى وردت إلى مكتبنا من مواطنين تعرضوا إلى حالات من النصب والاحتيال والسرقة عبر صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تسليف واقراض الموظفين مبالغ من ٥_٢٠ مليون دينار عن طريق مصرف الرافدين ومصارف أخرى وبأرباح بسيطة لا تتجاوز ١%".

وأضاف أن "هذه الصفحات توهم المواطنين انها تمتلك وكالة لتمثيل مصرف الرافدين أو المصارف الاخرى وتوقع البسطاء والمحتاجين في شبكتها وتحتال عليهم عن طريق حصولها على نسخة من بطاقاتهم المصرفية واستحصال مبلغ السلفة المقررة من المصرف الكترونيا وسرقته وتحويله إلى حسابات أخرى، وقد انتشرت هذه الحالات مؤخرا في بغداد وبعض المحافظات الأخرى".

واقترح العقابي، على وزارة المالية "التدقيق في عملية منح السلف الكترونيا ووضع ضوابط رصينة تمنع مثل هذه الحالات، وان تكثف من الحملات التوعوية والتثقيفية بشأن آلية التعاملات المصرفية الالكترونية لتنمية ثقافة المواطنين ازاءها وتوعيتهم بحالات النصب والاحتيال الإلكتروني".

ودعا العقابي وزارة الداخلية واجهزتها المختصة بالجرائم الالكترونية ، الى تعزيز جهودها وكشف اصحاب هذه الصفحات التي تسرق المواطنين في وضح النهار واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم.
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