لجنة نيابية تطالب الصحة بأوليات العقود المتلكئة لأدوية كورونا

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، بتزويدهـا باوليات العقود المتلكئة التي تخص تجهيز ادوية واجهزة علاج فايروس كورونا ، وكذلك بنسخ من العقوبات المتخذة ضد الشركات المحالة عليها هذه العقود ، حسب الضوابط والقوانين المعمول بها في وزارة الصحة.



واكد عضو اللجنة النائب جواد الموسوي ، ضرورة كشف الموظفين الذين اسهموا او تستروا على هذه الشركات والعقود المتلكئة ، وبيان اجراءات وزارة الصحة بحقهم ، وهل تم اجراء مجالس تحقيقية بهذا الخصوص ، مع طلب نسخ من هذه المجالس والتوصيات المتخذة"، مشيرا الى :" ان وزارة الصحة هي من افصحت عن وجود عقود متلكئة لادوية واجهزة لعلاج كورونا ردا على استفسار نيابي رسمي".