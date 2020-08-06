بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 آب 2020
آخر الأخبار
الدهلكي يدعو الكاظمي للتدخل وانهاء حالة التخبط بقرارات وزير الصحة شنكالي: الفساد والأحزاب أهم مقومات الدولة الفاشلة في لبنان الشعب العراقي وحكومته ونخبه الثقافية والسياسية.. يتفاعلون مع تفجير بيروت تفجير بيروت يدمر منازل المشاهير في لبنان الروبوت "موزو" لخدمة الزبائن في مطاعم مصر القبض على عصابة سرقت اكثر من ٨٠ دراجة نارية من مناطق متفرقة من بغداد الأردن: 261 ألف برميل نفط وارداتنا من العراق في تموز الماضي الكهرباء تكشف عن أسباب تراجع ساعات التجهيز خلال الصيف الحالي وتطالب بتعديل قانونها تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات الهلال الأحمر العراقي: 10 عراقيين أصيبوا جراء انفجار بيروت
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 آب 2020 09:57 ص

لجنة نيابية تطالب الصحة بأوليات العقود المتلكئة لأدوية كورونا

جواد الموسوي
طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، بتزويدهـا باوليات العقود المتلكئة التي تخص تجهيز ادوية واجهزة علاج فايروس كورونا  ، وكذلك بنسخ من العقوبات المتخذة ضد الشركات المحالة عليها هذه العقود ، حسب الضوابط والقوانين المعمول بها في وزارة الصحة.

واكد عضو اللجنة النائب جواد  الموسوي ، ضرورة كشف الموظفين الذين اسهموا او تستروا على هذه الشركات والعقود المتلكئة ، وبيان اجراءات وزارة الصحة بحقهم ، وهل تم اجراء مجالس تحقيقية بهذا الخصوص ، مع طلب نسخ من هذه المجالس والتوصيات المتخذة"، مشيرا الى :" ان  وزارة الصحة هي من افصحت عن وجود عقود متلكئة لادوية واجهزة لعلاج كورونا ردا على استفسار نيابي رسمي".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
kk (1)

الدهلكي يدعو الكاظمي للتدخل وانهاء حالة التخبط بقرارات وزير الصحة 06 آب 2020 01:26 م

1020182192228278060547

الصيهود: شبكات مخابراتية خارجية تقف وراء تعطيل الاتفاقية الصينية 06 آب 2020 12:36 م

2020-08-05T044008Z_2146025555_RC2G7I9GPZMU_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

​بعد تفجير بيروت.. نائب للكاظمي: تداركوا ما يفعله تجار الدم قبل النهاية الأليمة 06 آب 2020 11:23 ص

كهرباء

الطاقة النيابية: حكومة الكاظمي تتمسك بالفساد وترفض مقترحين لتحسين الكهرباء 06 آب 2020 11:14 ص

علاء-الربيعي-سائرون

نائب: عمليات الصدمة للسيطرة على الإنترنت المهرب دعاية لا تستحق الذكر 06 آب 2020 10:58 ص

الكاظمي

البياتي يحذر من لعبة سياسية لعرقلة بعض القوانين بهدف تأجيل الانتخابات إلى 2022 06 آب 2020 10:38 ص

البرلمان

القانونية النيابية: الخلافات السياسية وراء تعطيل ملحق قانون الانتخابات 06 آب 2020 10:33 ص

أسعد العيداني

النزاهة النيابية تكشف عن صفقة فساد ب”15″ مليار دينار عرابها محافظ البصرة 06 آب 2020 10:31 ص

التعليقات