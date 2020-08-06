الخالدي يدعو الكاظمي إلى فتح ملفات الفساد بدل إجراء زيارات غير مهمة

دعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى النظر بملفات الفساد في الكهرباء والاتصالات والنفط بدل اجراء زيارات “غير مهمة” هنا وهناك.

وقال الخالدي إن “زيارات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى الوزارات ليست مهمة بقدر أهمية ملفات الكهرباء والماء وجولات التراخيص النفطية والهاتف النقال.

وأضاف، أن “هذه ملفات فيها فساد كبير والكثير طالب بايقافها وكشف فسادها”، داعيا الكاظمي الى أن “تكون أقواله تطابق أفعاله على الأرض.