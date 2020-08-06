فوكس نيوز تؤكد فضيحة تنظيم الحمدين: قطر ممول رئيس لميليشيا "حزب الله"

دعوات لتجميد الأصول القطرية في كافة أرجاء العالم



في تطور كبير لقضية قيام تنظيم الحمدين، بتمويل ميليشيا حزب الله وبعد الجريمة الهائلة في ميناء بيروت، والذي تم تفجيره ما أدى إلى قتل وإصابة الآلاف.

أكدت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن الدوحة مولت تسليم أسلحة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية، معتبرةً أن هذا الأمر يعرض القوات الأميركية في قطر، والتي يبلغ عددها حوالي 10 آلاف فرد، للخطر. وتستضيف قاعدة "العديد" العسكرية في قطر مقراً أمامياً للقيادة المركزية الأميركية وأسراب القوات الجوية الأميركية. واخترق مقاول أمني خاص، هو جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وقال لشبكة "فوكس نيوز" إن "أحد أفراد الأسرة المالكة" في الدوحة سمح بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله. ووثّق ملف قدمه جيسون جي، وتحققت منه شبكة "فوكس نيوز"، الدور الذي لعبه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 2017 في مخطط تمويل الإرهاب المترامي الأطراف.

وحزب الله، هو ميليشيا أنشأها الحرس الثوري الإيراني في لبنان عام 1982. ولا تزال تعتمد هذه الميليشيا على التمويل والدعم الإيرانيين. وذكّرت "فوكس نيوز" أنه الميليشيا "مسؤولة عن مقتل مئات العسكريين الأميركيين في العراق ولبنان. وأشار التقرير إلى أن عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سعى إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون لإخفاء الملف. ن جهته، قال جيسون الذي يستخدم اسماً مستعاراً لحماية نفسه من الانتقام القطري، إن هدفه هو وقف قطر تمويل المتطرفين.



وتثير المعلومات الجديدة عن قطر، التي تمول واحدة من أكثر الحركات الإرهابية فتكاً في العالم، ظلال من الشك على شراكة الدوحة مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، بحسب "فوكس نيوز". وفي مقابلات مع شبكة "فوكس نيوز"، حث سياسيون أوروبيون بارزون على شن حملة سريعة على تمويل قطر للإرهاب ولحزب الله تحديداً.

وقالت ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي التي قادت لجنة تحقق في الشبكات المتطرفة في أوروبا والتي أعدت تقريراً لحلف شمال الأطلسي حول تمويل الإرهاب: يجب أن يكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر، وأن نكون حذرين بشكل خاص في تمويلها للإرهاب. ويتعين على بلجيكا – وفق التقرير الذي ترجمته "العربية" أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية في غضون ذلك.

وتابعت: علينا أن نتبع سياسة عامة وحكيمة لمنع أي تمويل للإرهاب، خاصة من قبل دول مثل قطر التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين وأيديولوجيتها الخطيرة.

من جانبه قال إيان بايسلي جونيور، عضو البرلمان البريطاني الذي يتتبع ملف تمويل الإرهاب، لشبكة "فوكس نيوز" إن سلوك قطر "أمر شائن ويجب على الحكومة في المملكة المتحدة وبلجيكا على حد سواء أن تتصرف بحزم.

ياتي هذا فيما قال الدكتور إفرايم زوروف، أحد أعضاء منظمة حقوق الإنسان الأميركية، إن دور قطر في تمويل إرهابيي حزب الله "يتطلب اتخاذ إجراءات فورية ضد المتورطين وطرد فوري للسفير القطري في بلجيكا

خبراء، تأكد الغرب من ضلوع النظام القطري القابع في قصر الوجبة بتمويل ميليشيا حزب الله يدفع الى اجراءات عالمية متسارعة الفترة القادمة لتقليم أظافر الدوحو ومعاقبتها وتجميد الأصول القطرية بالخارج.

أ.ي