تقارير استخباراتية غربية: ميليشيا حزب الله تسيطر بشكل كامل وغير رسمي على ميناء بيروت واستقبل أسلحة إيرانية

مصادر: سبب الانفجار مستودع هائل يخص ميليشيا حزب الله وألعاب شريرة كانت تتم في الميناء



تكشفت خلال الساعات الأخيرة، العديد من المفاجآت تجاه التفجير الهائل الذي حدث في ميناء بيروت، وادى لدمار نصف العاصمة اللبنانية بيروت وتهجير 300 ألف لبناني في الشارع وتكبد خسائر تصل الى نحو 5 مليارات دولار.

ووفق فوكس نيوز، وعبر عناصر استخباراتية غربية، قالت إن ميليشيا حزب الله تسيطر على مرفأ لبنان بشكل شبه كامل، وبطريقة غير رسمية. وكشفوا أن إيران أرسلت أسلحة إلى الميناء مؤخرا. كما كانت هناك حركة غير طبيعية بميناء بيروت قبل الانفجار. وتحت عنوان، تفجيرات عرضية على الأرجح - لكن أنشطة حزب الله في الميناء تخضع للتدقيق، كتبت فوكس نيوز، أنه في حين لم يتم تحديد سبب الانفجار بعد، أشارت التقييمات الأولية، وفقًا لمسؤولي المخابرات في المنطقة والولايات المتحدة، إلى أن الكارثة كانت عرضية. ومع ذلك، لم يستبعد البعض المزيد من الأصول الشريرة المتعلقة بما كان يجري في الميناء الحرج وما تم تخزينه هناك.



وقالت مصادر متعددة، إن معظم العمليات كانت تحت سيطرة "غير رسمية" لحزب الله وظهرت مؤشرات على اندلاع حريق في مستودع للمتفجرات داخل المنشأة. وأشارت عدة مصادر أيضا إلى عمليات الجريمة المنظمة التي نفذت خارج الميناء، التي يسيطر عليها حزب الله في المقام الأول وأن الانفجار يحتمل أن ينطوي على حاويات متعددة. وأشار مصدر استخباراتي آخر، إلى أن هناك احتمال أن يتم تخزين الألعاب النارية والبنزين والأسلحة معا. كما قال إنه شوهد وصول أسلحة ايرانية للميناء خلال الفترة الأخيرة.

وقد ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت، إلى نحو 135 قتيلا و5000 جريح، في أحدث حصيلة للانفجار الهائل فيما قامت الحكومة اللبنانية، بالموافقة على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي، بعدما تأكد أن مستودعا لنترات الأمونيوم والمواد شديدة الانفجار بكمية هائلة، وصلت إلى نحو 2750 طن كانت السبب وراء انفجار الميناء. وأن هذه "الشحنة القنبلة" موجودة منذ 7 سنوات.



وأكدت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، خلال اجتماع استثنائي، للحكومة اللبنانية، على قرارات المجلس وفي مقدمتها، فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أياً كان منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار. وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن نتائج التحقيق في انفجار بيروت ستكون سريعة، فيما تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر، علمه بوجود مادة "نيترات الأمونيوم" في أحد عنابر مرفأ بيروت، بل إنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، بتاريخ 28 ديسمبر 2017.

وكشف أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في 27 يناير 2014، تلاه آخر في 5 ديسمبر من العام نفسه دون أي رد من الجهات المسؤوولة للتخلص من الشحنة أو اعادة تصديرها.

من جانبه قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن حجم الأضرار بسبب انفجارالميناء، يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وأضاف أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار. وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفقا لتقرير صادر عن معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.

في نفس السياق، كشف محافظ بيروت مروان عبود، أن صوامع القمح في المدينة دمرت بشكل شبه كامل، إثر الانفجار الذي هز ميناء العاصمة. وقال عبود: لم يبق من الحبوب إلا ما يوجد في المخازن الخاصة والأفران.

وأضاف: حسب تقديري الكميات لن تكفي لتأمين فترة طويلة في حال لم يتم تدارك الموضوع وتأمين الاستيراد عبر مرفأ طرابلس أو تأمينها من مصادر أخرى، مثل هبات أو مساعدات دولية. وتابع الانفجار أشبه بقنبلة نووية صغيرة، لم يعرف الشرق الأوسط مثله من قبل.

حزب الله هو المسؤول الأول والأخير، ولا بد أن يعاقب والبداية باعتقال قادته وأولهم الإرهابي حسن نصر الله

أ.ي