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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 05 آب 2020 04:25 م

شنكالي: الفساد والأحزاب أهم مقومات الدولة الفاشلة في لبنان

ماجد شنكالي
أكد النائب السابق ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، أن الفساد والأحزاب أهم مقومات الدولة الفاشلة في لبنان.

وقال شنكالي في تدوينة له، إن "المعلومات الأولية التي تشير إلى أن مخزون هائل من نترات الامونيوم 2750 طن تم نقله من سفينة وخزنه في مرفأ بيروت هو سبب انفجار بيروت الهائل".

وأضاف أن "هذا الأمر دليل على أن الفشل والفساد وتقاسم النفوذ بين الأحزاب بعيدا عن بناء مؤسسات الدولة من اهم مقومات الدولة الفاشلة في لبنان".

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