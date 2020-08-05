بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 05 آب 2020
آخر الأخبار
تفجير بيروت يدمر منازل المشاهير في لبنان الروبوت "موزو" لخدمة الزبائن في مطاعم مصر القبض على عصابة سرقت اكثر من ٨٠ دراجة نارية من مناطق متفرقة من بغداد الأردن: 261 ألف برميل نفط وارداتنا من العراق في تموز الماضي الكهرباء تكشف عن أسباب تراجع ساعات التجهيز خلال الصيف الحالي وتطالب بتعديل قانونها تشكيل لجان لمتابعة المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات الهلال الأحمر العراقي: 10 عراقيين أصيبوا جراء انفجار بيروت قتيبة الجبوري يدعو امانة مجلس الوزراء لايضاح موقفها تجاه طعن وزير التعليم العالي بمقرراتها نصيف تطالب رئيس الوزراء بسحب يد وزير النقل مغردون لبنانيون يطلقون هاشتاج "علقوا المشانق".. ويطالبون بمحاكمة المسؤولين عن تفجير بيروت
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 05 آب 2020 03:41 م

تفجير بيروت يدمر منازل المشاهير في لبنان

2020-08-05T044008Z_2146025555_RC2G7I9GPZMU_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

دمر انفجار مرفأ بيروت المنازل والمباني والمنشآت وخلف عددا كبيرا من القتلى والمصابين في العاصمة اللبنانية، إلا أنه كانت بيوت المشاهير من أكثر البيوت تعرضاً للضرر كون معظمها يطل على الواجهة البحرية.

 أما منزل راغب علامة في منطقة بيت الوسط في بيروت، فيعد الأقرب تقريباً لموقع الانفجار وأصيب بأضرار كبيرة جداً. لكن صدف أن تواجد راغب مع عائلته في الجبل وقت الانفجار.

وكتبت المطربة إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار، أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !".

عن ما إذا كان قد أصابها مكروه نتيجة الحادث فأوضحت "بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم، الله يحمي لبنان".

وكانت هيفاء وهبي، من أول المشاركين بفيديو بعد الانفجار حيث تضرر منزلها الواقع على الواجهة البحرية لـ بيروت بشكل كبير.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

وشارك المطرب جاد شويري متابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام بصورة لجزء محطم من منزله وعلق "هذه شقتي، كان يمكن أن أموت".

على غرار نانسي عجرم، علقت نجوى كرم على الحادث من خلال تويتر بالدعاء لبلدها قائلة: "يا رب لا تهجر سما لبنان".

بينما تعجبت كارول سماحة من حجم الانفجار، حيث نشرت مقطعين فيديو عبر تويتر، يظهر من خلالهما الانفجار أثناء حدوثه وعلقت على أحدهما قائلة: مش عم استوعب حجم الإنفجار".

وعلقت المطربة اللبنانية على الفيديو الآخر قائلة: "يا رب إرحم".

وأعربت الفنانة هنا شيحة عن خوفها على عائلتها بعد حدوث الانفجار، إذ قالت عبر حسابها على انستجرام: "يا رب يسلم اختي وعائلتي كلها في لبنان بلدي الثاني.. مش مصدقة اللي بيحصل وليه !الدمار لا دين له".

وأضافت "يا رب يحفظ لبنان وشعبه.. قلبي معكم ويا رب يسلمكم ويبعد عنكم كل شر". 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2020-08-05T040450Z_887400267_RC2G7I95F6Y7_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت .. لبنان ينتظر "تسونامي" اقتصادي 05 آب 2020 04:08 م

2020-08-05T061142Z_1577458984_RC2I7I9UN6GJ_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

خبراء : انفجار بيروت منعطف لـ"حزب الله" الإرهابي ورسالة مزلزلة لإيران 05 آب 2020 02:33 م

1

مغردون لبنانيون يطلقون هاشتاج "علقوا المشانق".. ويطالبون بمحاكمة المسؤولين عن تفجير بيروت 05 آب 2020 01:22 م

2020-08-05T042149Z_1361693952_RC2G7I9E31AV_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

مطالبات برلمانية وحكومية بلجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت 05 آب 2020 01:04 م

2020-08-05T042703Z_696619621_RC2G7I90J2TA_RTRMADP_3_LEBANON-SECURITY-BLAST-1200x675

صراع الحكومة والإخوان يعقد أزمة نقابة المعلمين في الأردن 05 آب 2020 12:57 م

تفجير بيروت

برقيات مواساة ومبادرات للمساعدة.. تضامن عربي واسع مع لبنان بعد كارثة تفجير بيروت 05 آب 2020 12:35 م

الجيش الإسرائيلي

لمنع تواجد إيران على حدودها.. تأهب إسرائيلي على الجبهتين السورية واللبنانية 05 آب 2020 11:23 ص

انفجار بيروت

غازات سامة وزلزال بقوة 4.5 ريختر.. ماذا فعل حزب الله الإرهابي باللبنانيين في مرفأ بيروت 05 آب 2020 02:23 ص

التعليقات