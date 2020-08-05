تفجير بيروت يدمر منازل المشاهير في لبنان

دمر انفجار مرفأ بيروت المنازل والمباني والمنشآت وخلف عددا كبيرا من القتلى والمصابين في العاصمة اللبنانية، إلا أنه كانت بيوت المشاهير من أكثر البيوت تعرضاً للضرر كون معظمها يطل على الواجهة البحرية.

أما منزل راغب علامة في منطقة بيت الوسط في بيروت، فيعد الأقرب تقريباً لموقع الانفجار وأصيب بأضرار كبيرة جداً. لكن صدف أن تواجد راغب مع عائلته في الجبل وقت الانفجار.

وكتبت المطربة إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار، أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !".

عن ما إذا كان قد أصابها مكروه نتيجة الحادث فأوضحت "بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم، الله يحمي لبنان".

وكانت هيفاء وهبي، من أول المشاركين بفيديو بعد الانفجار حيث تضرر منزلها الواقع على الواجهة البحرية لـ بيروت بشكل كبير.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

وشارك المطرب جاد شويري متابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام بصورة لجزء محطم من منزله وعلق "هذه شقتي، كان يمكن أن أموت".

على غرار نانسي عجرم، علقت نجوى كرم على الحادث من خلال تويتر بالدعاء لبلدها قائلة: "يا رب لا تهجر سما لبنان".

بينما تعجبت كارول سماحة من حجم الانفجار، حيث نشرت مقطعين فيديو عبر تويتر، يظهر من خلالهما الانفجار أثناء حدوثه وعلقت على أحدهما قائلة: مش عم استوعب حجم الإنفجار".

وعلقت المطربة اللبنانية على الفيديو الآخر قائلة: "يا رب إرحم".

وأعربت الفنانة هنا شيحة عن خوفها على عائلتها بعد حدوث الانفجار، إذ قالت عبر حسابها على انستجرام: "يا رب يسلم اختي وعائلتي كلها في لبنان بلدي الثاني.. مش مصدقة اللي بيحصل وليه !الدمار لا دين له".

وأضافت "يا رب يحفظ لبنان وشعبه.. قلبي معكم ويا رب يسلمكم ويبعد عنكم كل شر".



