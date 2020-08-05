دعما للبنان.. ماكرون يزور بيروت الخميس

يتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون، غدا الخميس، إلى لبنان، للقاء الفرقاء السياسيين في هذا البلد المفجوع على عاصمته بيروت.

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان لها، ، إن رئيس الوزراء حسان دياب، تلقى اليوم الأربعاء، اتصالا من الرئيس الفرنسي أبلغه فيه أنه سيزور بيروت غدًا لمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة.

وأمام الموقف الفرنسي، أعرب دياب عن عن شكره لوقوف باريس الدائم إلى جانب لبنان، مقدرا مبادرة ماكرون التاريخية بين البلدين وتقديره لدعم فرنسا الذي "ينطلق من حرص كبير وثابت على سيادة لبنان واستقراره".

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب،

زيارة تأتي غداة انفجار مزدوج هز بيروت، الثلاثاء، وطالت أضراره نصف العاصمة، فضلا عن مئات القتلى والجرحى.

وفي إطار ردود المواقف، أعربت فرنسا عن تضامنها مع لبنان، وأرسلت معدات وأفرادا للمساعدة في هذه المحنة.

